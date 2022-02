B&B Hotels eröffnet siebtes Hotel in Österreich

Am 23. Februar 2022 eröffnete das B&B Hotel Wien-Stadthalle. Es ist bereits das dritte B&B Hotel in der österreichischen Landeshauptstadt. Mit dem B&B Hotel Wien-Stadthalle führt die Budgethotelkette insgesamt sieben Häuser in Österreich.

.

Alle 135 Einzel-, Doppel- und Familienzimmer bieten den gewohnten Standard von B&B Hotels. Das Hotel verfügt außerdem über das neue Barkonzept. Das B&B Hotel Wien-Stadthalle befindet sich direkt neben Österreichs größtem Veranstaltungszentrum, der Wiener Stadthalle. Das Schloss Schönbrunn liegt nur wenige Kilometer vom Hotel entfernt.



„Prunkvolle Sehenswürdigkeiten und der Wiener Prater locken jährlich zahlreiche Reisende in die Metropole. Wir sehen großes Potenzial für uns in Österreichs Hauptstadt, weshalb wir nun bereits das dritte B&B Hotel an diesem für uns wichtigen Standort eröffnen“, erklärt Max C. Luscher, CEO Central and Northern Europe von B&B Hotels. „Wir freuen uns, unseren Gästen mit dem B&B Hotel Wien-Stadthalle ein weiteres Hotelangebot mit gewohnt hohem Standard zu präsentieren und setzen unsere Expansion in Österreich wie geplant fort.“