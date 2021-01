B&B Hotels eröffnet neues Hotel in Rostock

Neuzugang im hohen Norden: Am 22. Dezember 2020 eröffnete das B&B Hotel Rostock City-West. Damit erweitert die Budget-Hotelgruppe die Anzahl ihrer Häuser in Deutschland auf 137 B&B Hotels. Es ist das zweite Hotel des Unternehmens in der Hafenstadt. Das Hotel liegt in der Lübecker Straße 31, zentral am Holbeinplatz gelegen. Es verfügt über 103 Einzel-, Doppel- und Familienzimmer.

.

Max C. Luscher, CEO Central and Northern Europe von B&B Hotels, freut sich über den Zuwachs: „Im Norden Deutschlands steckt für uns noch viel Potenzial – und gerade in 2020 haben wir gesehen, wie hoch die Nachfrage nach Hotels an der Nord- und Ostsee ist. Auch 2021 wird Urlaub im eigenen Land weiterhin hoch im Kurs stehen. Wir werden uns zukünftig auch in Urlaubsdestinationen positionieren, da wir unser Produkt hier richtig platziert sehen. Rostock ist jedoch nicht nur für Privatreisende, sondern auch für Geschäftsreisende ein wichtiger Standort, sodass wir uns mit der Eröffnung des B&B Hotel Rostock City-West hier gut aufgestellt sehen.“