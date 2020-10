B&B Hotels eröffnet in Aachen und Villach

Die Budget-Hotelgruppe B&B Hotels hat zwei neue Hotels in Aachen und im österreichischen Villach eröffnet und erweitert damit das Portfolio deutschlandweit auf 135 Standorte.

.

Am 29. September 2020 öffneten sich erstmals die Türen des neuen B&B Hotel Aachen-City. Es ist das zweite Haus der beliebten Budget-Hotelgruppe in der Kaiserstadt. Das Hotel verfügt über Die 144 Einzel-, Doppel-, und Familienzimmer und liegt zentral in der Innenstadt.



In Villach öffneten sich bereits am 24. September die Türen. Es ist das erste Haus der Gruppe im Bundesland Kärnten und das insgesamt vierte Hotel in Österreich. Weitere Häuser in Wien befinden sich bereits für 2021 in der Planung. Das B&B Hotel Villach verfügt über 96 Doppel- und Familienzimmer sowie auch behindertengerechte Zimmer. Zentral und verkehrsgünstig an der Ossiacher Zeile gelegen, sind sowohl der Hauptbahnhof und die Innenstadt als auch die A2 schnell erreicht.



„Wir halten trotz der andauernden Coronakrise an unseren Expansionsplänen fest und sehen weiterhin noch viel Potenzial für unser Produkt auf dem österreichischen Markt. Ich freue mich sehr, dass wir mit dem B&B Hotel Villach unser viertes Hotel in Österreich eröffnen und alle Baumaßnahmen planmäßig beenden konnten“, erklärt CEO Central & Northern Europe von B&B Hotels, Max C. Luscher.