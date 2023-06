B&B Hotels eröffnet Hotel in Gemeinde Wiener Neudorf

Am 31. Mai eröffnete B&B Hotels ein neues Haus mit 104 Zimmern in der Marktgemeinde Wiener Neudorf, rund 20 Kilometer von Österreichs Hauptstadt entfernt. Die große Eröffnungsfeier, bei der auch Mag. Jochen Danninger (Klubobermann der Volkspartei Niederösterreich) und Max C. Luscher (CEO Central and Northern Europe von B&B Hotels) vor Ort waren, fand am 28. Juni 2023 statt. Das Haus ist bereits das achte B&B Hotel des Landes.

In verkehrsgünstiger Lage im Industriezentrum der Gemeinde Wiener Neudorf, rund 20 Kilometer von Wien entfernt, empfängt das neue Hotel unter der Adresse IZ NÖ-Süd Straße 6 fortan sowohl Geschäfts- als auch Freizeitreisende. Die Innenstadt sowie der Laxenburger Schlosspark liegen nur wenige Kilometer entfernt. Die Nähe zur Autobahn und zum Flughafen Wien ermöglicht eine einfache Anreise per PKW und Flugzeug. Der Bahnhof Wiener Neudorf liegt rund zweieinhalb Kilometer entfernt, sodass auch eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich ist. Gästen, die mit dem Auto anreisen, stehen unter anderem Tiefgaragenparkplätze zur Verfügung.



„Das neue B&B Hotel Wiener Neudorf ist eine ideale Ergänzung zu unseren bestehenden drei Hotels in der nahegelegenen Hauptstadt Wien. Die günstige Lage im Industriegebiet ermöglicht insbesondere Geschäftsreisenden eine ideale Übernachtungsmöglichkeit. Das Haus markiert einen weiteren Schritt in unserer Expansionsstrategie, die wir auch in Österreich stetig vorantreiben", so Max C. Luscher, CEO Central and Northern Europe.