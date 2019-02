B&B Hotels eröffnet fünftes Hotel in Stuttgart

Neueröffnung in der Hauptstadt Baden-Württembergs: Am 15. Februar 2019 eröffnete das B&B Hotel Stuttgart-Airport/Messe seine Türen. Es ist bereits das fünfte Haus der beliebten Budget-Hotelkette in der Schwabenmetropole und deutschlandweit das insgesamt 124. Hotel von B&B Hotels.

Am Zettachring 3, nur gut vier Kilometer vom Stuttgarter Flughafen entfernt, liegt das neue Hotel mit seinen 101 Einzel-, Doppel- und Familienzimmern. Damit ist es idealer Ausgangspunkt für Geschäfts- und Freizeitreisende, die Stuttgart mit dem Flugzeug erreichen. Das direkt am Flughafen gelegene Messezentrum befindet sich somit ebenfalls in unmittelbarer Nähe des B&B Hotels Stuttgart-Airport/Messe.