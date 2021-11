B&B Hotels eröffnet erstes Hotel in Salzburg

Die französische Budgethotelgruppe B&B Hotels eröffnete am 9. November 2021 das B&B Hotel Salzburg-Nord. Bei dem Objekt handelt es sich um eine Übernahme vom vorherigen Betreiber durch B&B Hotels. Neben den Standorten in Wien, Graz und Villach ist es das insgesamt sechste Haus der Kette in Österreich. Das neue Haus verfügt über 103 Zimmer, die aktuell im laufenden Betrieb renoviert werden.

.

„Salzburg ist ein wichtiger Standort für uns und deshalb freuen wir uns sehr, hier nun unser erstes Hotel eröffnen zu können. Die Stadt bietet sowohl Privat- als auch Geschäftsreisenden unzählige Möglichkeiten und da sehen wir unser Produkt einer preisgünstigen Unterkunft genau richtig platziert. Wir halten an unseren Expansionsplänen von 25-30 Hotels in Österreich fest und sind dafür auch weiterhin an Hotelübernahmen und neuen Projektentwicklungen interessiert“, erklärt Max C. Luscher, CEO Central and Northern Europe.