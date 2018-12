B&B Hotels eröffnet erstes Hotel in Österreich

B&B Hotels erschließt weiteres Land in der EU: Am 5. Dezember 2018 eröffnete das erste B&B Hotel in Österreich. Damit ist die internationale Budget-Hotelkette nun im gesamten DACH-Raum vertreten.

.

Nach nur einem Jahr Bauzeit wurde das B&B Hotel Graz-Puntigam planmäßig fertiggestellt. Der eigens entwickelte Neubau in der Gmeinstraße verfügt über 92 Einzel,- Doppel- und Familienzimmer mit moderner Ausstattung. Geschäftsführer der B&B Hotels Austria GmbH, Max C. Luscher erklärt: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem B&B Hotel in Graz nun auch in Österreich vertreten sind. Mit mehr als 143 Millionen Hotelübernachtungen im Jahr bietet der österreichische Markt großes Potenzial für uns. Wir planen, bis 2020 mindestens sechs weitere Hotels im Land zu eröffnen. Gerade in den großen Städten wie Wien, Salzburg, Innsbruck oder Linz sehen wir interessante Standorte für die Zukunft.“



Erst kürzlich feierte das B&B Hotel in Wien Gleichenfeier. Die Eröffnung des sich am neuen Hauptbahnhof befindlichen Hotels mit 196 Zimmern ist für Spätsommer 2019 geplant. Langfristiges Ziel der Hotelkette ist es, mit 25 bis 30 Häusern in Österreich vertreten zu sein.