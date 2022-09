B&B Hotels eröffnet erstes Hotel in Aalen

Am 5. September eröffnete B&B Hotels das erste Hotel in Aalen. Die Budget-Hotelgruppe übernimmt damit den Betrieb eines bestehenden Hotels in der baden-württembergischen Stadt. Mit dem B&B Hotel Aalen in der Bahnhofstraße 2 wächst das Portfolio der Budget-Hotelgruppe auf 156 Hotels in Deutschland. Das Haus umfasst 71 Doppel-, Familien- und behindertengerechte Zimmer.

Von der Altstadt mit historischem Flair sowie dem Marktbrunnen trennen Hotelgäste nur wenige Gehminuten. Auch das Limesmuseum liegt nur einen kurzen Spaziergang entfernt. Die zentrale Lage am Hauptbahnhof sorgt zudem für eine komfortable Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Gästen, die das B&B Hotel Aalen mit dem Auto erreichen, stehen Tiefgaragenstellplätze und weitere Parkmöglichkeiten am Hotel zur Verfügung.



„Wir freuen uns nun auch in Aalen mit unserem Hotelangebot vertreten zu sein und heißen sowohl Geschäfts- als auch Freizeitreisende im B&B Hotel Aalen herzlich willkommen“, erklärt Max C. Luscher, CEO Central and Northern Europe von B&B Hotels.