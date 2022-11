B&B Hotels eröffnet erstes Haus in Villingen-Schwenningen

Am 14. November eröffnete B&B Hotels das erste Haus in Villingen-Schwenningen. Das Hotel in der Oberdorfstraße 42 bietet Geschäfts- und Freizeitreisenden insgesamt 103 Zimmer.

.

Die Stadtmitte sowie den Stadtpark Möglingshöhe erreichen Hotelgäste nach nur wenigen Minuten zu Fuß. Zum Landschaftsschutzgebiet Schwenninger Moos gelangen Besucher nach einem Spaziergang durch den Park. Die zentrale Lage ermöglicht eine komfortable Anreise mit Bus und Bahn, denn der Hauptbahnhof liegt nur einen Kilometer entfernt. Gästen, die mit dem Auto anreisen, stehen Tiefgaragenstellplätze am Haus zur Verfügung.



„Wir freuen uns, mit dem neuen B&B Hotel Villingen-Schwenningen unsere Präsenz im Südwesten Deutschlands weiter auszubauen. Die Stadt zieht mit ihrer Lage im Schwarzwald zahlreiche Freizeitreisende und mit der hohen Industriedichte gleichzeitig viele Geschäftsreisende an", so Max C. Luscher, CEO Central and Northern Europe von B&B Hotels.