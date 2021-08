B&B Hotels eröffnet B&B Hotel München-Garching

B&B Hotels übernimmt den Betrieb eines weiteren bereits bestehenden Hotels in München. Das B&B Hotel München-Garching hat am 5. August 2021 seine Eröffnung gefeiert. Für München ist es bereits das neunte B&B Hotel, deutschlandweit wächst das Portfolio von B&B Hotels mit der Eröffnung auf 147.

.

Das B&B Hotel München-Garching bietet 85 modern gestaltete Einzel-, Doppel- und Familienzimmer für Paare, Familien und auch Geschäftsreisende. Im Zuge umfangreicher Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten werden diese den gewohnt hohen und komfortablen Standard von B&B Hotels erhalten.



Das B&B Hotel München-Garching befindet sich in verkehrsgünstiger Lage mit einer schnellen Anbindung zur Autobahn. PKW-Stellplätze stehen Gästen vor dem Hotel und in der Tiefgarage zur Verfügung. Die Münchner Altstadt mit beliebten Sehenswürdigkeiten wie der Frauenkirche und dem Marienplatz sowie den Englischen Garten erreichen Reisende nach einer rund 20-minütigen Autofahrt. Fußballfans gelangen in nur wenigen Kilometern zur Allianz Arena.



„Als international beliebtes Städtereiseziel und bedeutendem Wirtschaftsstandort sehen wir in München großes Potenzial für B&B Hotels. Mit dem bereits neunten Hotel im Raum München bedienen wir die Nachfrage nach preisgünstigen Übernachtungen in der Hauptstadt Bayerns. Wir freuen uns, mit dem B&B Hotel München-Garching sowohl Geschäftsreisenden als auch Urlaubern ein weiteres günstiges Hotelangebot mit unserem gewohnt hohen Standard bieten zu können und sind auch weiterhin offen für Übernahmen von Bestandshotels“, erklärt Max C. Luscher, CEO Central and Northern Europe von B&B Hotels.