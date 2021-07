B&B Hotels eröffnet B&B Hotel Cuxhaven

Zuwachs im hohen Norden: B&B Hotels eröffnete am 9. Juli 2021 ein weiteres Hotel an der deutschen Nordseeküste. Damit erweitert die beliebte Budget-Hotelgruppe ihr Portfolio in Deutschland auf 146 Häuser.

Mit 101 Einzel-, Doppel- und Familienzimmern richtet sich das B&B Hotel Cuxhaven an Einzelreisende, Paare, Familien oder Geschäftsreisende.



Das B&B Hotel Cuxhaven befindet sich in verkehrsgünstiger Lage mit einer schnellen Anbindung zur Autobahn und nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt. Gästen, die mit dem PKW anreisen, stehen Parkplätze vor dem Hotel zur Verfügung. Das maritime Flair genießen Besucher in zentraler Lage an der Grodener Chaussee, nur einen kurzen Fußweg vom eindrucksvollen Schlossgarten, der Fußgängerzone und weiteren Sehenswürdigkeiten entfernt.



„Wir freuen uns sehr, unseren Gästen mit dem B&B Hotel Cuxhaven ein weiteres Hotelangebot an Deutschlands Küsten machen zu können. Urlaub in Deutschland wird zunehmend stärker nachgefragt, auch aufgrund der aktuellen Situation. In diesem Segment sehen wir noch viel Potenzial für B&B Hotels und werden unser Hotelkonzept auch künftig in beliebten Ferienregionen platzieren und weiter ausbauen. In einer der beliebtesten Urlaubsregionen Deutschlands bieten wir mit der Eröffnung des B&B Hotel Cuxhaven eine weitere Unterkunft für Reisende, gewohnt komfortabel und zum besten Preis-Leistungsverhältnis,“ erklärt Max C. Luscher, CEO Central and Northern Europe von B&B Hotels.