B&B Hotels eröffnet 130. Hotel in Deutschland

Am 27. Juli 2020 eröffnete die Budget-Hotelkette B&B Hotel das erste Hotel in Eisenach. Der Neubau in der Luther-Stadt ist deutschlandweit das 130. Hotel im Portfolio von B&B Hotels. Das neue Haus auf dem rund 2.700 m² großen Grundstück in der Georgenstraße 28 - westlich der ehemaligen kaufmännischen Berufsschule - umfasst 88 Hotelzimmer und wurde in den letzten Monaten von Investor Günther Höpfner realisiert.

.

„Kleinstädte wie Eisenach bieten enormes Potenzial für unser hochstandardisiertes Produkt. Hinzu kommt die verkehrsgünstige Lage mitten in Deutschland sowie die zahlreichen Erholungsmöglichkeiten in der Region rund um Eisenach. Die Stadt sowie B&B Hotels werden voneinander profitieren, da sind wir uns sicher!“, so Max C. Luscher, CEO Central and Northern Europe von B&B Hotels über die Neueröffnung in Eisenach.



Zuletzt hatte die Hotelkette die Eröffnung eines neues Hotels mit 92 Zimmern in der „Kleinstadt“ Wilhelmshaven gefeiert. Das direkt am Jadebusen gelegene B&B Hotel Wilhelmshaven feierte am 14. Juni 2020 seine Eröffnung. Außerdem ging im Juli ein dritter Standort in der Großstadt Hannover an den Start [B&B Hotels eröffnet Haus Nr. 3 in Hannover].