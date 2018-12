Weiteres B&B Hotel in Stuttgart: Am 9. November eröffnete das B&B Hotel Stuttgart-Zuffenhausen. Es ist bereits das vierte Hotel der Budget-Hotelgruppe in der Region. Erst im Juli diesen Jahres hatte das B&B Hotel Stuttgart-Bad Cannstatt seine Türen geöffnet .

Die insgesamt 108 Einzel-...

[…]