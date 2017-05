B&B Hotels eröffnen ihr erstes Hotel in Sachsen-Anhalt

Neueröffnung: Am 22. Mai 2017 eröffnete das B&B Hotel Halle (Saale) und ist damit das 93. der Hotelgruppe. Das Hotel in der größten Stadt des Bundeslandes verfügt über 102 Zimmer und liegt in der Altstadt — nur 1,7 Kilometer vom Hauptbahnhof entfernt. Die Großstadt bildet mit der benachbarten Metropole den Ballungsraum Leipzig-Halle, bedeutender Verkehrsknotenpunkt und wichtiges Wirtschaftszentrum in Sachsen-Anhalt. Dies macht Halle an der Saale besonders für Geschäftsreisende interessant. Die Händelstadt mit historischem Stadtkern, einem vielfältigen Kulturprogramm und Aktivitäten entlang der Saale lädt aber auch Urlauber zum Erholen ein. Das neugebaute Hotel am Hallorenring liegt nur wenige Schritte vom Marktplatz entfernt sowie in unmittelbarer Nähe zum Beatles-Museum.

