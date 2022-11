B&B Hotel Salzburg-Nord feiert Neueröffnung

Ein Jahr nach der offiziellen Eröffnung des B&B Hotel Salzburg-Nord feiert das Hotel den Abschluss der andauernden Renovierungsarbeiten. Bereits im November 2021 eröffnete B&B Hotels mit dem B&B Hotel Salzburg-Nord das erste Haus in Salzburg. Um Gästen den gewohnten Standard der Hotelgruppe bieten zu können, fanden im vergangenen Jahr umfangreiche Renovierungsarbeiten statt. Die feierliche Neueröffnung am 27. Oktober 2022 wurde neben dem Betreiber des B&B Hotel Salzburg-Nord, Roland Pernkopf, auch vom CEO Central and Northern Europe, Max C. Luscher, begleitet.

.

Das B&B Hotel Salzburg-Nord verfügt über 103 Zimmer, darunter Doppel-, Familien- und behindertengerechte Zimmer. Mit einer schnellen Anbindung zur Autobahn ist das B&B Hotel Salzburg-Nord für PKW-Reisende ideal gelegen. Auch das Messezentrum ist in wenigen Fahrminuten erreicht. Der Salzburger Hauptbahnhof befindet sich ebenfalls nur rund zwei Kilometer entfernt. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie die Salzburger Altstadt mit Dom Quartier, das Schloss Mirabell oder die Festung Hohensalzburg erreichen Gäste nach rund 20 Fahrminuten.