B&B-Hotel auf Wertheimer Bahngelände in Planung

Der erforderliche Bauantrag liegt mittlerweile bei der Wertheimer Stadtverwaltung. Geht alles nach Plan, entsteht an Wertheims Bahnhofstraße bis zum Frühjahr 2025 ein B&B-Hotel mit 96 Zimmern. Die ursprüngliche Planung hatte zusätzlich Flächen für einen Bio-Lebensmittelmarkt, Büros und Dienstleistungen vorgesehen. Die sind jetzt aber vom Tisch.

.