B&B eröffnet fünftes Hotel in Berlin

Neues B&B Hotel in der Voltairestraße 4 in Berlin Mitte

Der boomende Tourismus Berlins mit glänzenden Übernachtungszahlen und stetig steigendem Bedarf an Hotelzimmern haben die Economy-Kette B&B Hotels überzeugt, ein fünftes Hotel in der Hauptstadt zu eröffnen. In der Voltairestraße 4, nur 500 m vom Alexanderplatz entfernt, entwickelt die List Retail Development als Investor und Bauherr nun den neun-geschossigen Neubau mit gut 160 Zimmern. Verkauft wurde das Objekt bereits vor Baustart in einem Portfolio mit weiteren B&B Hotels an die Patrizia Immobilien AG. B&B hat einen 20-Jahres-Mietvertrag unterschrieben.

.

Die Bauzeit für das neue Hotel beträgt voraussichtlich neun Monate. Die Eröffnung soll damit pünktlich zum Weihnachtsgeschäft erfolgen. Nachdem die bereits angelaufenen Tiefbau- und Gründungsarbeiten abgeschlossen sind, wächst voraussichtlich ab Ostern der Rohbau in die Höhe. Im Juli wird dann mit den Ausbauarbeiten gestartet.



Lückenschluss zwischen Büroimmobilie und Bahntrasse

Entstehen wird das Hotel auf einem zuletzt leerstehenden Grundstück in der Voltairestraße 4. Die hier zur Verfügung stehenden 768 m² Fläche werden komplett bebaut. Das bedeutet, dass der Neubau auf der einen Seite direkt an eine bestehende Büroimmobilie gebaut und auf der anderen Seite an eine Durchwegung zu einem zurückstehenden Gebäude sowie die daneben folgende historische Bahntrasse grenzen wird.



Individuelle Fassade

Im Erdgeschoss werden ein großzügiger Empfangsbereich und alle Aufenthaltsräume wie zum Beispiel der Frühstücksraum Platz finden. Die Gästezimmer hingegen verteilen sich auf die acht Obergeschosse. Die Fassade des B&B Berlin-Alexanderplatz wird individuell für den Standort gestaltet. „In dieser exponierten und sehr frequentierten Lage ist es für uns von besonderer Bedeutung, dass die städtebauliche Einbindung gelingt“, erklärte Max C. Luscher, Geschäftsführer der Hotelkette. „Der Berliner Architekt Eike Becker hat uns dazu eine außergewöhnliche Fassade entworfen.“