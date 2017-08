B&B baut Hotelportfolio auf 96 Standorte aus

Die B&B Hotelkette gehört mit 96 Standorten bundesweit definitiv zur Spitze des Economy-Segments. Nach den Neueröffnungen in Braunschweig und in Rosenheim kündigt die schnellwachsende Hotelkette jetzt einen weiteren Neuzugang im Bergischen Land an: Am 21. August 2017 öffnete das B&B Hotel Wuppertal seine Pforten. Das 100-Zimmer-Haus liegt am Wunderbau 11, nur einen Kilometer vom Hauptbahnhof entfernt. Die Universitätsstadt ist wirtschaftliches und kulturelles Zentrum des Bergischen Landes und somit Anlaufpunkt sowohl für Geschäftsreisende als auch Touristen.

Neueröffnungen in Rosenheim und Braunschweig

Zuletzt hatte die Hotelkette am 7. August ihren ersten Standort im bayerischem Rosenheim eröffnet. Das B&B Hotel mit 98 Zimmern in der Eduard-Rüber-Straße liegt in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof. Zuvor ging am 04. Juli das 94. B&B Hotel in Braunschweig mit insgesamt 104 Zimmern an den Start.