BayWa Headquarter an Investoren übergeben

Der von der Wealthcap im Frühjahr 2016 erworbene BayWa Tower wurde offiziell an seine Investoren übergeben. Der Investment Manager hatte die Büroimmobilie von dem Handels- und Dienstleistungskonzern BayWa AG erworben, die zur Nutzung ihres Stammsitzes einen Mietvertrag über 20 Jahre Laufzeit mit Verlängerungsoption abgeschlossen hat. Die Immobilie wurde in einen Spezial AIF eingebracht, in dem insgesamt 34 Genossenschaftsbanken aus ganz Deutschland investiert sind. Durch den langjährigen Mietvertrag profitieren Investoren von einem stabilen und langfristig planbaren Cashflow.

„Das Bürogebäude ist bereits seit mehr als 40 Jahren Hauptsitz der BayWa. Mit der Generalsanierung, die Ende 2017 abgeschlossen wurde, und dem zwanzigjährigen Mietvertrag bekennen wir uns klar zum Standort und zum Gebäude“, sagte BayWa-Finanzvorstand Andreas Helber in seinem Grußwort an die Investoren und Geschäftspartner.



„Der BayWa Tower ist ein Paradebeispiel für unsere Philosophie Future Invest. Die Immobilie steht in der innovativsten Stadt Deutschlands, sie verfügt über einen soliden und zukunftsorientierten Mieter und sie ist agil und flexibel: Durch vielfältige Nutz -und Teilbarkeit kann sie wechselnden Ansprüchen der BayWa stets gerecht werden. Darüber hinaus bietet sie berechenbare Ausschüttungen und Instandhaltungsaufwendungen und trägt auch einer möglichen Drittverwendungsfähigkeit Rechnung. Gerade diese Aspekte spielen für langfristig orientierte Investoren eine entscheidende Rolle. Sie schaffen für uns als Real Asset und Investment Manager die Attraktivität, unsere Investoren ein nachhaltiges Performanceversprechen geben zu können“, erklärte Gabriele Volz, Geschäftsführerin der Wealthcap.



Die komplett revitalisierte Landmark-Immobilie verfügt über rund 58.000 m² Fläche und gehört zu den 20 höchsten Gebäuden in ganz München. Eine LEED Gold Zertifizierung wird angestrebt. Das Gebäude wurde im Zuge der Revitalisierung aufgestockt sowie um einen neu entwickelten Campus erweitert.