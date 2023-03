Baytree vermietet Logistikzentrum in Philippsburg an ID Logistics

Baytree vermietet das Logistikzentrum im Philippsburger Gewerbegebiet Oberfeld an ID Logistics. Innerhalb von acht Wochen richtet der internationale Kontraktlogistiker hier ein 35.000 m² großes Logistikzentrum für den Berliner Anbieter von Solaranlagen Enpal ein, in dem zum Start in den kommenden Tagen rund 70 Mitarbeiter beschäftigt werden.

.