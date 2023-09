Baytree Logistics Properties gibt die vollständige Vermietung seiner hochmodernen Logistikimmobilie in Philippsburg bekannt. Die Mieter ID Logistics und Alexander Bürkle GmbH & Co. KG nutzen die gesamte Industrie- und Logistikfläche von über 50.000 m² im Philippsburger Gewerbegebiet Oberfeld seit Frühjahr 2023 in vollem Umfang.

[…]