Baytree Logistikpark Leipzig feiert Eröffnung

Am 24. November feierte der Baytree Logistikpark Leipzig seine Eröffnung. Mit dem Distributionszentrum 2 wurde der zweite Bauabschnitt der beiden Gebäudekomplexe mit insgesamt ca. 110.000 m² Logistikfläche fertiggestellt und offiziell an BMW übergeben. Die Feierlichkeiten fanden im Rahmen eines beschaulichen Weihnachtsmarktes mit über 80 Gästen in der neuen Immobilie statt.

