Baytree Logistics Properties ernennt Sascha Petersmann zum Head of Germany

Baytree Logistics Properties hat Sascha Petersmann mit Wirkung zum 1. September 2017 als Head of Germany ernannt. Petersmann wird von Köln aus für den Ausbau der deutschen Unternehmensgruppe von Baytree verantwortlich sein und ihre Projektentwicklungen in ganz Deutschland leiten. Er ist Rabih Modad, dem Managing Director von Baytree, direkt unterstellt. Die Ernennung erfolgt im Rahmen der vor kurzem bekanntgegebenen Übernahme eines Erschließungsstandortes in Hannover, der vom Logistics Development Club1, einem von AXA IM – Real Assets verwalteten Fonds, erworben wurde [Hannover: Baytree Logistics sondiert deutsches Terrain].

Sascha Petersmann verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Bereich der Logistik- und Industrieimmobilienentwicklung und kommt von der Prologis Germany Management GmbH zu Baytree. In seiner dortigen Funktion als Vice President und Market Officer für die Rhein-Main-Region, Süddeutschland, Österreich und die Schweiz war er verantwortlich für die Entwicklung von Projekten, den Erwerb von Vermögenswerten und Grundbesitz, sowie die Vermietung bestehender Anlagegüter und neuer Projekte.



Die von AXA Investment Managers - Real Assets gegründete paneuropäische Plattform für Logistik-Projektentwicklungen plant, ihre Unternehmenspräsenz in Deutschland durch die Realisierung von Logistik- und Industrieanlagen an Standorten, an denen ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage herrscht, auszuweiten. Der jüngst erworbene Erschließungsstandort in Hannover ist bereits zur industriellen Nutzung freigegeben und der Abriss der auf dem Gelände befindlichen Bauten hat unlängst begonnen.