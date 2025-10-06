Baytree kauft 67.000 m² in Duisburg von Winning BLW

Baytree Deutschland hat ein rund 67.000 m² großes Grundstück an der Friemersheimer Straße in Duisburg von der Winning BLW GmbH erworben. Dabei handelt es sich um den nördlichen Teil des Firmenareals, den die Präzisionsschmiede verkauft hat. Baytree plant dort bis 2027 als 35.600 m² moderne Logistikflächen zu schaffen.

„Durch die nachhaltige Konversion eines Brownfields schaffen wir die Grundlage für eine zukunftsorientierte Nutzung an einem strategisch hervorragend angebundenen Standort“, sagt Stefan Siegle, Head of Germany von Baytree, zum neuen Duisburger Projekt.



Für 67.000 m² große Grundstück auf dem Areal an der Friemersheimer Straße 40 im Industrie- und Gewerbegebiet läuft aktuell das Bauantragsverfahren. Im ersten Halbjahr 2026 sollen die Arbeiten beginnen, die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2027 vorgesehen. Baytree plant das Projekt entsprechend höchster ESG-Kriterien umzusetzen. Neben einer ressourcenschonenden und energieeffizienten Bauweise ist der Einsatz erneuerbarer Energien – darunter Photovoltaik und eine Luft-Wärmepumpe – fester Bestandteil der Planung.



Nicht zuletzt die hervorragende Anbindung zeichnet das neue Baytree-Projekt in Duisburg aus. Die Nähe zum Duisburger Hafen – dem größten Binnenhafen der Welt – sowie zu mehreren internationalen Flughäfen, etwa Düsseldorf und Köln/Bonn, und die direkte Anbindung an die Autobahnen A3, A40 und A59 ermöglichen eine optimale logistische Vernetzung und den Zugang zu globalen Handelsrouten.



„Die hohe Flexibilität im Gebäudedesign sowie die ausgezeichnete technologische Ausstattung sichern zudem die langfristige Zukunftsfähigkeit der Immobilie“, ergänzt Siegle. Das geplante Gebäude wird in vier autark vermietbare Einheiten unterschiedlicher Größe unterteilt, die zukünftigen Mietern viel Raum für individuelle Gestaltung bieten. Zusammen umfassen die Einheiten 31.400 m² Hallenfläche, 2.300 m² Mezzanine-Fläche sowie 1.900 m² Büro- und Sozialflächen.



