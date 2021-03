Mit der neuen Immobilienentwicklung in Leipzig setzt Baytree sein Wachstum fort. Im Leipziger Norden, direkt am BMW-Werk und in unmittelbarer Nähe zur Autobahnauffahrt auf die A14, hat sich der Immobilienentwickler ein Industriegrundstück von ca. 214.000 m² gesichert. Das Grundstück bietet Baytree ein Gesamtentwicklungspotenzial von rund 110.000 m² Industrie- und Logistikfläche.…

