Baytree baut auf 152.000 m² neues BLG-Logistikzentrum

Baytree Logistics Properties entwickelt im einem der größten Güterverkehrszentren Deutschlands für den Logistikdienstleister BLG Logistics ein neues Logistikzentrum. Ab Mitte 2022 wird die Produktionsversorgung der weltweiten Montagewerke von Daimler von aktuell mehreren Standorten in Bremen auf 95.000 m² im neuen C3 gebündelt.

