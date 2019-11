Baytree investiert zum zweiten Mal in Sachsen-Anhalt

Baytree Logistics Properties hat sich einen zweiten strategischen Standort in Sachsen-Anhalt gesichert. Das Entwicklungsgrundstück wurde im Auftrag von AXA Investment Managers - Real Assets gekauft. Das Grundstück befindet sich in der Gemeinde Barleben und ist die jüngste Anschaffung für das deutsche Portfolio der Plattform. In der Vergangenheit sicherte sich Baytree bereits Grundstücke in Hannover, Leipzig und im ebenfalls sachsen-anhaltinischen Magdeburg.

Das Grundstück befindet sich im Technologiepark Ostfalen in zentraler Lage an der A2 und der A14. Es verfügt über eine Gesamtfläche von 152.000 m² und bietet Platz für bis zu 75.000 m² Logistik- und Produktionsfläche in mehreren Gebäuden. Die Gebäude können ganz nach den Bedürfnissen des Endnutzers entweder gepachtet oder angekauft werden.