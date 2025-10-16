Bayreuther Quartier Joseph: Grünes Licht für Abschnitt III

Mit der Baugenehmigung für den dritten Bauabschnitt beginnt die Concept Bau im Bayreuther Wohnquartier Joseph die nächste Projektphase. Sie umfasst 70 hochwertige Eigentumswohnungen mit ein bis fünf Zimmern. Die Fertigstellung des ersten Baufeldes ist für das erste Quartal 2028 geplant.

.

Im Stadtteil Kreuzstein entsteht mit Joseph ein innovatives Wohnquartier. Entwickelt wird das Projekt von der Concept Bau GmbH aus München. Obwohl Concept Bau seinen Hauptsitz in München hat, ist die Verbindung zu Bayreuth kein Zufall: Der Projektentwickler und Bauträger ist ein Schwesterunternehmen des lokalen Garagenherstellers Zapf GmbH, auf dessen einstigem Fertigungsgelände das Projekt realisiert wird. So entsteht aus einem ehemaligen Industrieareal ein komplett neues Lebensumfeld, das ökologisch, sozial und architektonisch neue Maßstäbe setzt.



Die Erschließungsarbeiten im Quartier sind bereits deutlich sichtbar, erste Straßenformen werden erkennbar. In den kommenden acht Wochen soll mit dem Bau der Tiefgarage begonnen werden – die ausführende Firma steht bereits in den Startlöchern, der Auftrag ist vergeben.



Parallel schreiten auch die Arbeiten an der geplanten Wärmeversorgung zügig voran: Die Geothermiebohrungen laufen auf Hochtouren, ebenso wie der Bau der Heizzentrale, in der sämtliche Bohrungen zusammengeführt werden. Die Kombination aus nachhaltiger Energieversorgung und moderner Architektur verleiht dem neuen Stadtquartier schon jetzt eine besondere Bedeutung im Stadtentwicklungsplan Bayreuths.



„Wir danken der Stadt Bayreuth für die konstruktive Zusammenarbeit und blicken optimistisch auf die kommenden Monate. Die dringend benötigten neuen Wohnungen rücken damit in greifbare Nähe – zur Freude vieler künftiger Bewohnerinnen und Bewohner“, erklärt Emmanuel Thomas, Geschäftsführer der Concept Bau GmbH und der Zapf GmbH.



Laut des Projektentwicklers liegt die Reservierungsquote für den ersten Teil des dritten Bauabschnitts, der bereits im Vertrieb ist, aktuell bei über 40 Prozent, was etwa 1.680 m² reservierter Wohnfläche entspricht. Ende August 2025 startete zudem der offizielle Verkauf der Gewerbeflächen. Im aktuellen Bauabschnitt III sind circa 1.000 m² vorgesehen, die sich beispielsweise für Praxen, Einzelhandel, Büros und auch ein Café eignen. Die Flächen sind flexibel teil- und kombinierbar, verkehrsgünstig angebunden und auch Tiefgaragenstellplätze für Gewerbetreibende sind geplant. Ein Kindergarten ergänzt das Angebot innerhalb des Quartiers.