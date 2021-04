BayernLB und Hypo Vereinsbank finanzieren Wohnquartier Ipanema

BayernLB und Hypo Vereinsbank stellen unter Konsortialführerschaft der BayernLB eine Finanzierung in Höhe von 162 Mio. Euro inkl. anteiliger KfW-Mittel für die Projektentwicklung Ipanema. Die Finanzierung umfasst den Wohnanteil des gemischt genutzten Quartiers mit über 520 neuen Wohnungen sowie Kita- und Gewerbeflächen. Das Ipanema am Überseering wird von einem Joint Venture aus PEG Projektentwicklungsgesellschaft Hamburg mbH und Richard Ditting GmbH & Co. KG realisiert [wir berichteten].

Die Hamburger City Nord, als Bürostadt in den 60er-Jahren erbaut, wandelt sich aktuell von einem monofunktionalen Quartier zu einem Stadtteil mit gemischter Nutzung aus Wohnen, Büros, Nahversorgung und Kita. Die sogenannte Bürostadt im Grünen am Stadtpark entwickelt sich so zu einem lebendigen urbanen Quartier weiter und belebt damit die City Nord fortschrittsweisend.



„Wir freuen uns, dass uns das Vertrauen geschenkt wurde, die Projektfinanzierung für diese Immobilienentwicklung zu stellen. Damit kann die BayernLB in Hamburg zur Verringerung von Wohnungsnot und gleichzeitig zur Verschönerung eines Stadtteils beitragen,“ sagt Dirk Mattner, Abteilungsdirektor Immobilienkunden Region Nord der BayernLB.