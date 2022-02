Die BayernLB refinanziert den Ankauf einer Immobilie für die Marken The Fizz und HVNS der International Campus Group (IC) im Hamburger Stadtteil Altona in Höhe von 110 Mio. Euro. Das Apartmenthaus HVNS ging im Oktober 2021 an den Start. IC feierte mit der Eröffnung die Premiere für seine neue Marke

Fotos: International Campus



[…]