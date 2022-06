BayernLB finanziert zweiten Pradera-Ankauf für NAEV in Spanien

Nach der Finanzierung des ersten Erwerbs eines Portfolios von spanischen Lebensmittelmärkten durch Pradera im Oktober letzten Jahres [wir berichteten], finanziert die BayernLB Frankfurt auch den Erwerb eines zweiten Portfolios von spanischen Lebensmittelmärkten mit einem Kredit in Höhe von 35 Mio. Euro.

Die Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtfläche von 30.000 m² liegen in den Ballungszentren von Vitoria und Leioa und sind beide langfristig an die Handelskette Grupo Eroski vermietet. Pradera arrangierte den Erwerb des Portfolios im Auftrag eines der spezialisierten Investmentfonds (SIF) von Universal Investment. Der Erwerb der Hypermärkte ist Teil einer europäischen Long-Income-Investmentstrategie mit Fokus auf Lebensmittelmärkte im Auftrag der Nordrheinische Ärzteversorgung (NAEV).



„Die Finanzierung unseres zweiten Portfolios von spanischen Lebensmittelmärkten im Auftrag eines institutionellen Fonds, der auf der Fonds-Service-Plattform von Universal Investment angelegt wurde, festigt weiter unsere Zusammenarbeit mit der BayernLB. Wir verfügen nun über ein umfangreiches Portfolio von Lebensmittelbeständen in Nordspanien, die von der BayernLB finanziert werden, und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit der Bank in Spanien sowie anderen Ländern", so Peter Davies, Fund Director bei Pradera.



Das erste Portfolio erwarb Pradera für die NAEV bereits in 2020. Das Retail-Portfolio bestand aus sechs Märkten, die für 130 Mio. Euro erworben wurden. Auch hier war die BayernLB als Partner an Bord [wir berichteten].