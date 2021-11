Die BayernLB finanziert den Kauf eines Portfolios von spanischen Lebensmittelmärkten für den Fonds- und Assetmanager Pradera. Das Portfolio umfasst sechs einzelne Assets, die sich in den Regionen Baskenland und Navarra befinden. Die Lebensmittelgeschäfte sind langfristig an die im Baskenland führende Handelskette Grupo Eroski vermietet. Alle Immobilien liegen an Mikrostandorten mit…

[…]