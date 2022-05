Die BayernLB baut ihr Engagement in NRW aus. Die Bank finanziert in Zusammenarbeit mit der Delta Development Group für die DNG Dorsten ein neu zu errichtendes Logistikzentrum bei Dorsten, nahe Essen und Duisburg. Das Objekt soll als neues Headquarter für Levi Strauss & Co. Europe dienen.

