Finanzierungen
   
Zweistelliger Millionenbereich

BayernLB finanziert Logistikprojekt in Lichtenau

Die BayernLB finanziert für ein Joint Venture der FOX Group in Hamburg, die DFI Real Estate, eine moderne und nachhaltige Logistikhalle mit einer Fläche von rd. 19.600 m² in Lichtenau im zweistelligen Millionenbereich.

