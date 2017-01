BayernLB finanziert Hines-Fonds-Gebäude in Mailand

Via Torino/ Speronari 8

Die BayernLB hat an dem Immobilienfonds Hines Pan European Core Fund einen besicherten Kredit in Höhe von 20,75 Mio. Euro mit einer Laufzeit von sieben Jahren zur Finanzierung eines Büro- und Geschäftshauses im Zentrum Mailands ausgereicht. Hines hatte die Immobilie Ende letzten Jahres für 52 Millionen Euro erworben und gehörte zu insgesamt sechs Investments, die der Asset Manager für den pan-europäischen Fonds in Italien im vergangenen Jahr getätigt hat [wir berichteten]. Trotz dem Nein im Italien-Referendum, der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten und dem Brexit hält Hines an seiner Italien-Strategiet fest. Das Unternehmen sehe trotz der makroökonomischen Entwicklungen viel Potenzial auf dem italienischem Markt.

Die Immobilie liegt in der Via Torino, nahe dem Mailänder Dom, und beherbergt den Flagship Store von Geox in Italien [wir berichteten]. Insgesamt ist eine vermietbare Gesamtfläche von 3.300 m² für Einzelhandel und Büroräume vorgesehen. Das Gebäude wurde 2009 in innovativem Design vollständig modernisiert.