BayernLB finanziert Büroneubau der Becken Gruppe

Schwannstraße 10

Die von Becken geplante Bankhaus Lampe-Zentrale im Düsseldorfer Büroteilmarkt Kennedydamm wird von der BayernLB finanziert. Dies teilte der Immobilienfinanzierer kürzlich mit. Damit finanziert der Projektentwickler innerhalb kurzer Zeit zum zweiten Mal mit der BayernLB, die auch die Fremdfinanzierung des Wohnungsbauprojektes Romanpark in München übernommen haben.

Wir informieren Sie per

Becken Projektentwicklungs GmbH Bankhaus Lampe KG BayernLB (Bayerische Landesbank) DGNB Düsseldorf

Der DGNB-zertifizierte Büroneubau in der Schwannstraße 10 verfügt über rd. 21.000 m² Bruttogeschoßfläche und rund 300 Stellplätzen in zwei Untergeschossen [Becken feiert mit Bankhaus Lampe-Zentrale Auftakt in Düsseldorf]. Mit einem 6-geschossigen Gebäudeteil und einem 5-geschossigen Baukörper werden zwei Innenhöfe geschaffen und damit eine liegende Acht als Grundform realisiert. Mit dem Bau des Projektes wird laut Becken noch 2017 begonnen, die Fertigstellung ist für 2019 geplant.