BayernLB eröffnet Vertriebsstandort in Amsterdam

Die BayernLB intensiviert ab Juli ihr Auslandsgeschäft. In ihrem neuen Amsterdamer Vertriebsstandort liegt der Fokus auf der Betreuung gewerblicher Immobilienkunden aus den Niederlanden. Als Leiter des Standorts wird Christoph Schmitz-Wenzel den Start und den weiteren personellen Ausbau des Standortes begleiten.

.

Bereits Anfang 2022 hat die BayernLB ihr Programm Immo2024 gestartet, um mit neuer Aufstellung über ihre Standorte in ganz Deutschland und den internationalen Niederlassungen New York, London, Paris und Mailand noch näher an ihren Kunden und den Immobilienmärkten zu sein. Mit der jetzt erfolgten Erweiterung um den Vertriebsstandort Amsterdam soll dieser Weg konsequent fortgesetzt werden.



„Die Niederlande sind als europäisches Drehkreuz ein äußerst attraktiver Markt für Gewerbeimmobilien. Mit unseren erfahrenen Spezialisten und unserem großen Know-how in der Immobilienfinanzierung sehen wir dort solides Wachstumspotenzial, das sich für unser konservatives Risikoprofil und zur weiteren Diversifizierung unseres Portfolios bestens eignet. Dass wir mit einem Standort mitten in Amsterdam dabei direkte Ansprechpartner für die niederländischen Immobilienkunden sein können, wird unsere hohe Servicequalität vor Ort auch an diesem Standort sichern“, so Gero Bergmann, Vorstandsmitglied der BayernLB.



Der neue Standort-Leiter, Christoph Schmitz-Wenzel (53), startete seine Kariere 1995 als Trainee in der BayernLB. Seit 1997 ist er eng mit dem Immobiliengeschäft, insbesondere UK und Benelux verbunden. Daneben nahm er verschiedene Positionen in der Münchner Zentrale und im Ausland mit den Schwerpunkten Finanzierung und Risikomanagement ein, u.a. von 1998 bis 2004 in Asien,– wo er nach Tokio zuletzt als Leiter der damaligen Niederlassung in Malaysia für die BayernLB arbeitete. Im Anschluss war er in verschiedenen Funktionen im Headoffice München und der NL London aktiv und hat das Geschäft der Bank bei der Finanzierung internationaler Immobilien und Immobilienfonds mitgeprägt. Nun wird der Spezialist im internationalen Gewerbeimmobiliengeschäft von München nach Amsterdam wechseln, um dort den Standort aufzubauen.