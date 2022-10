BayernLB begibt 5-jährigen grünen Hypothekenpfandbrief

Die BayernLB hat einen 5-jährigen grünen Hypothekenpfandbrief begeben. Die Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro war fast 5-fach überzeichnet. Neben der Platzierung bei institutionellen Investoren im Inland wurde ein erheblicher Teil trotz sehr engem Pricing auch bei internationalen Investoren platziert. Insgesamt hatten deutlich über 50 Prozent der Investoren einen ESG-Hintergrund.

.

Für die Emission wurde erstmalig ein zusätzliches Immobilienportfolio genutzt, das die ICMA Green Bond Principles Standards einhält.



Die BayernLB treibt damit die nachhaltige Ausrichtung ihrer Geschäftstätigkeit weiter voran und hat dazu ihr Sustainable Financing Framework erweitert. Neben Solarenergie, Windkraft und Schienenverkehr beinhaltet das Regelwerk nun auch die Kategorie Immobilien. Die unabhängige Nachhaltigkeitsratingagentur ISS ESG bestätigt die Qualität des Regelwerks der BayernLB (Second Party Opinion).



„Bereits im April konnten wir mit dem Sustainable Lending Framework die Kreditseite des nachhaltigen Immobiliengeschäftes verankern. Nun haben wir mit der Integration des nachhaltigen Real Estate Portfolios ins Sustainable Financing Framework auch die Basis zur Platzierung von Green Bonds oder Grünen Pfandbriefen geschaffen. Als fortschrittlicher Immobilienfinanzierer haben wir so die Grundlage gelegt, einen aktiven Beitrag zur Dekarbonisierung des Immobiliensektors zu leisten. Ich freue mich, damit die Nachhaltigkeitsstrategie der BayernLB konsequent weiter umzusetzen“, so Gero Bergmann, Mitglied des Vorstandes der BayernLB.