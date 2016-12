Bayernkaserne: München probt Interimslösung für Flüchtlingsunterkünfte

Der Stadt München steht ein regelrechter Bauboom ins Haus. Die Zahl der Baugenehmigungen übertrumpfte zur Jahresmitte den Vorjahresstand um satte 46 Prozent und auch seither zeigt die Kurve weiter steil nach oben. Wesentlichen Anteil daran hat das vehemente Engagement der Stadt selbst respektive ihrer Wohnungsbaugesellschaften. Oberbürgermeister Dieter Reiter hatte nicht von ungefähr die Losung ausgegeben, in den nächsten Jahren rund 8.500 Wohnungen per anno herzurichten. Die ehrgeizigen Pläne stoßen allerdings hin und wieder nicht nur auf bau(land)technische, sondern gleichsam ethisch-moralische Unwägbarkeiten. Die Umwidmung der ehemaligen Bayernkaserne markiert ein solches Beispiel. Auf dem 48 Hektar zählenden Gelände soll ein neues Stadtquartier mit 4.000 Wohneinheiten entstehen. Aktuell wird es jedoch für die Erstaufnahme von Flüchtlingen und ein „Kälteschutzprogramm“ für Obdachlose genutzt. Die Regierung von Oberbayern hat die Schließung zum Jahresende beschlossen - die Landeshauptstadt steckt nun schwer in der Bredouille, weil sie Ersatzquartiere beschaffen muss.

.

Die Neunutzung des Kasernengeländes liegt als abgehakter Punkt in der Schublade, im Kommunalreferat existiert ein dezidierter Abrissplan und der Baubeginn für die ersten Neubauten ist auf Anfang 2019 terminiert. Bereits Ende 2020, Anfang 2021 soll ein großer Teil der 4.000 Wohnungen bezugsfertig übergeben werden. Nun muss allerdings eine Interimslösung zur Versorgung der dortigen Flüchtlinge eingeschoben werden. Schon jetzt offeriert die Stadt München 4.300 Flüchtlingsplätze weniger als von der Bezirksregierung im Zuteilungsschlüssel vorgeschrieben. Durch den Wegfall der Kapazitäten der Bayernkaserne mit einem Kontingent von 1.500 Plätzen klafft die Schere noch weiter auseinander. In ihrer Not haben die Stadtväter verfügt, dass die Häuser 17, 18, 19 und 43 im Nordosten des Geländes vorläufig, das heißt für drei Jahre, weiter als Unterkünfte genutzt werden sollen. Im Süden des Areals, das in die letzte Abriss-Phase fällt, bleibt außerdem das Haus 12 zunächst als Kälteschutzgebäude für Obdachlose erhalten. Das städtische Programm, das mittellosen Menschen erstmals im Winter 2012/2013 kostenlose Übernachtungsmöglichkeiten bei Minus-Temperaturen angeboten hatte, hält zwischen 17 und sieben Uhr bis zu 800 Schlafplätze vor.



Die interimsweise auf dem Areal verbleibenden Flüchtlingen und Asylbewerber werden von Baulärm umzingelt sein. Die Stadt hält bis dato ohne Abstriche an dem „Masterplan“ für die Abrissbirnen und die Schaufelbagger fest.