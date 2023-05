BayernHeim startet Bau des Ansbach-Carres

In der vergangenen Woche ist BayernHeim mit einem Bauprojekt in Mittelfranken gestartet. Das Ansbach-Carre wird neben bezahlbarem Wohnraum auch moderne Studentenwohnplätze, freifinanzierte Apartments sowie Gewerbeeinheiten auf den Markt bringen. Die Gesamtinvestition für das Ansbach-Carré beläuft sich auf rund 58,3 Millionen Euro.

.

„Das Ansbach-Carré ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie innovative und moderne Wohnquartiere entstehen sollten. Die BayernHeim GmbH hat bereits in der Planungsphase ein vielfältiges, nachhaltiges und sozial ausgewogenes Konzept entwickelt, das Wohnraum für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen bietet und gleichzeitig zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts in der Region beiträgt.”, betont Bayerns Bauminister Christian Bernreiter.



Im Südosten von Ansbach entstehen sieben eindrucksvolle Baukörper mit drei bis fünf Geschossen in zeitgemäßer Bauweise. Im Zukunftsquartier Ansbach-Carré werden insgesamt 104 hochwertige geförderte Wohnungen, 83 moderne Studentenwohnplätze, 35 freifinanzierte Apartments und 4 Gewerbeeinheiten auf einer großzügigen Grundstücksfläche von rund 14.135 m² entstehen – das entspricht etwa der Größe von zwei Fußballfeldern.



Baubeginn für das Ansbach-Carré ist im Frühsommer 2023, die Fertigstellung soll im ersten Quartal 2026 erfolgen. Alle Wohnungen verfügen über eine Terrasse, einen Balkon oder eine großzügige Dachterrasse und sind barrierefrei gemäß den Wohnraumförderbestimmungen konzipiert.



Die Gebäude werden im energetischen Standard KfW 55 errichtet. Das innovative Energieversorgungskonzept umfasst Luft- und Wasserwärmepumpen in Kombination mit effizienten Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern der Gebäude. Die umfangreiche Dachbegrünung trägt maßgeblich zur Nachhaltigkeit des Projekts bei.