Startschuss für mehr bezahlbaren Wohnraum in Landsberg am Lech. Bayerns Bauministerin Kerstin Schreyer setzte gemeinsam mit Michael Ehret, Geschäftsführender Gesellschafter der Ehret+Klein GmbH, am vergangenen Donnerstag den Spatenstich für ein Bauvorhaben im neuen Stadtquartier „Am Papierbach“.…

[…]