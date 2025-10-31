BayernHeim realisiert 68 geförderte Wohnungen in Burglengenfeld

Die BayernHeim GmbH entwickelt gemeinsam mit Gebrüder Donhauser ein Wohnquartier mit 68 einkommensorientiert geförderten Wohnungen in der Schmidmühlener Straße in Burglengenfeld. Die barrierefreien Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen entstehen in fünf Gebäuden mit begrünten Innenhöfen, Spielplätzen und einem Mieterstrommodell. Baustart ist Anfang 2026.

.

Mit dem geplanten Neubau in Burglengenfeld setzt die BayernHeim GmbH ihr Engagement in der Oberpfalz fort: Gemeinsam mit der Gebrüder Donhauser Bau GmbH & Co. KG entsteht ein offenes Ensemble aus fünf Gebäuden, verbunden durch Brücken und Laubengänge. Das Konzept fördert Begegnung, schafft Freiräume und verbindet architektonische Qualität mit sozialer Nachhaltigkeit.



„Die BayernHeim schafft mit diesem Projekt ein attraktives Angebot für Alleinstehende, Paare und Familien mit Kindern in Burglengenfeld. Das Projekt ist ein gutes Beispiel für geförderten Wohnungsbau mit sozialem Anspruch und zukunftsweisender Planung. Damit zeigen wir: Wir schieben beim Wohnungsbau mit ganzer Kraft an“, sagt Christian Bernreiter, Bayerischer Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr.



Alle Wohnungen werden barrierefrei gestaltet und bieten ein breites Spektrum von Ein- bis Fünf-Zimmer-Grundrissen. Begrünte Innenhöfe mit Spiel- und Begegnungsflächen sowie ein gemeinschaftlicher Aufenthaltsraum fördern das Miteinander im Quartier.



„Die Burg spendet Burglengenfeld ihre Identität. Ihre Prosperität verdankt die Stadt nicht nur namhaften Wirtschaftsunternehmen. Und qualitätvolles Wohnen definiert dort künftig unser Tochterunternehmen, die BayernHeim. Architektur, Freiraum und Energiekonzept greifen bei unserem Projekt sinnvoll ineinander. So gelingt verantwortungsvolle Stadtentwicklung in gewachsener Umgebung“, sagt Kristina Frank, Geschäftsführerin der Baunova Bayern GmbH.



„Wir schaffen in Burglengenfeld bezahlbaren Wohnraum, der dauerhaft Bestand hat und gestalterisch überzeugt. Dieses Projekt steht für Lebensqualität und für die Stärkung der Region.“ unterstreicht Fabian König, Geschäftsführer der BayernHeim GmbH.



Die Gebäude werden im KfW-55-Standard errichtet und über eine neu verlegte Nahwärmeleitung des nahegelegenen Heidelberg Materials Werks versorgt. Eine Photovoltaikanlage auf den Dächern ermöglicht ein Mieterstrommodell für die Bewohnerinnen und Bewohner. Damit wird das Quartier zu einem Vorreiter für ökologisch verantwortungsvolles, bezahlbares Wohnen in Bayern.



Mit dem neuen Quartier in der Schmidmühlener Straße entsteht ein Ort, der über den reinen Wohnzweck hinausgeht – ein Ort, der Gemeinschaft stärkt, Klimaschutz integriert und soziale Stadtentwicklung vorantreibt.