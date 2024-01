BayernHeim kooperiert mit GBI in Hersbruck

Im fränkischen Hersbruck macht eine Kooperation der BayernHeim GmbH mit der GBI Group ein neues Wohnprojekt möglich. 62 geförderte Mietwohnungen mit 2 bis 4 Zimmern entstehen im Wohngebiet „Raiffeisenstraße-Süd“. Die Arbeiten für die vier Gebäude mit insgesamt 4.430 m² Wohnfläche starten im Frühjahr dieses Jahres.

