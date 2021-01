Die Am Papierbach Entwicklungsgesellschaft (APE) hat 56 Wohnungen mit insgesamt 4.086 m² Wohnfläche, darunter 51 geförderte Mietwohnungen (EOF), der Quartiersentwicklung Am Papierbach in Landsberg a. L. auf dem ehemaligen Pflugfabrik-Gelände schlüsselfertig verkauft. Käufer der Immobilie ist die staatliche Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim GmbH.…

[…]