Bayernheim feiert Richtfest im Quartier â€žAm Gschwendtâ€œ in Miesbach

Die BayernHeim und B&O Bau haben in Miesbach Richtfest fÃ¼r 77 gefÃ¶rderte Mietwohnungen im neuen Quartier â€žAm Gschwendtâ€œ gefeiert. Das Projekt entsteht auf einem 6.500 mÂ² groÃŸen ErbbaugrundstÃ¼ck der Stadt und wird langfristig bezahlbaren Wohnraum im Oberland sichern.

Mit dem Richtfest im neuen Baugebiet â€žAm Gschwendtâ€œ erreicht eines der zentralen Wohnbauprojekte im Oberland einen wichtigen Meilenstein. Die BayernHeim GmbH realisiert dort gemeinsam mit der B&O Bau Bayern GmbH insgesamt 77 gefÃ¶rderte Mietwohnungen. Das rund 6.500 mÂ² groÃŸe GrundstÃ¼ck wurde der BayernHeim von der Stadt Miesbach im Rahmen eines 99-jÃ¤hrigen Erbbaurechts Ã¼berlassen.



Geplant sind zwei nach Westen geÃ¶ffnete, U-fÃ¶rmige GebÃ¤ude mit drei und vier Geschossen. Der Wohnungsmix reicht von 1-Zimmer-Appartements bis zu 5-Zimmer-Wohnungen und richtet sich an unterschiedliche HaushaltsgrÃ¶ÃŸen. Alle Wohnungen sind barrierefrei und verfÃ¼gen Ã¼ber Balkon oder Terrasse.



â€žBezahlbarer Wohnraum ist die soziale Frage unserer Zeit, auch und gerade im Oberland. Mit diesem Projekt zeigt die BayernHeim, dass QualitÃ¤t, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung zusammengehen kÃ¶nnen. Das Richtfest in Miesbach ist ein starkes Signal fÃ¼r die Menschen vor Ort und fÃ¼r eine verlÃ¤ssliche Wohnungspolitik des Freistaates in Bayernâ€œ, freut sich Ilse Aigner, PrÃ¤sidentin des Bayerischen Landtags.



Die GebÃ¤ude werden in Holzhybridbauweise errichtet und erfÃ¼llen den Energieeffizienzstandard KfW-55. Die WÃ¤rmeversorgung erfolgt Ã¼ber eine Biomasse-NahwÃ¤rmeanlage mit Hackschnitzeln aus der Region. ErgÃ¤nzt wird das Konzept durch begrÃ¼nte GemeinschaftsflÃ¤chen, SpielplÃ¤tze und Retentionsboxen zur Regenwasserspeicherung. Vorgesehen sind zudem 86 Tiefgaragen- und 13 oberirdische StellplÃ¤tze sowie 151 FahrradabstellplÃ¤tze inklusive Fahrradservicestation mit E-LademÃ¶glichkeit.



â€žRegional denken, nachhaltig bauen und LebensrÃ¤ume schaffen, die Mensch und Natur gleichermaÃŸen guttun: Miesbach und die Baunova-Gruppe zeigen, dass Klimaschutz und Baukultur keine GegensÃ¤tze sind. So entsteht ein StÃ¼ck Zukunft, das fest in oberbayerischer Tradition verwurzelt istâ€œ, hebt Kristina Frank, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin der Baunova Bayern GmbH, den nachhaltigen Ansatz hervor.



Umgesetzt wird das Projekt von der B&O Bau Bayern GmbH als Totalunternehmer. â€žB&O Bau ist ein Partner fÃ¼r die Wohnungswirtschaft, der von der Mission getrieben ist, bezahlbare Wohnungen fÃ¼r jedermann - ob zur Miete oder im Eigentum - zu erstellen. Mit Auftraggebern wie der BayernHeim und den richtigen politischen Rahmenbedingungen kÃ¶nnen wir dieses Ziel erreichen und Wohnen wieder leistbar machen. Das Projekt in Miesbach zeigt, wie wir schnell, effizient und kostengÃ¼nstig bauen kÃ¶nnen, ohne Abstriche bei QualitÃ¤t und Nachhaltigkeitâ€œ, erklÃ¤rt Dr. Ernst BÃ¶hm, GrÃ¼ndungsgesellschafter der B&O Gruppe.



Die Fertigstellung der Wohnanlage ist fÃ¼r Herbst 2026 geplant. Mit dem Quartier â€žAm Gschwendtâ€œ entsteht in Miesbach ein neues Wohngebiet, das bezahlbaren Wohnraum, Nachhaltigkeit und soziale Durchmischung verbindet.