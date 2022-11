BayernFM erwirbt Geschäftsanteile an Gewerbegrund

Im Zuge einer konzerninternen Transaktion der BayernLB hat die Bayern Facility Management GmbH über eine neu gegründete Tochtergesellschaft BayernFM Objektmanagement GmbH die Geschäftsanteile an der Gewerbegrund Bauträger GmbH & Co. Objekt IGG KG von der Gewerbegrund Projektentwicklungsgesellschaft mbH erworben.

.

Der wesentliche Geschäftsbetrieb der IGG KG besteht darin, dass sie auf Grundlage eines Erbbaurechtsvertrages mit dem Freistaat Bayern das Garchinger Technologie- und Gründerzentrum errichtet hat, unterhält und an die „Gate Garchinger Technologie- und Gründerzentrum Garching GmbH“ vermietet. Das Gate ist als Gründerzentrum die erste Anlaufstelle für High-Tech-Startups am Forschungscampus Garching, insbesondere mit Innovationen aus den Bereichen CleanTech, Künstliche Intelligenz, Industrie 4.0, MedTech, Augmented Reality oder Robotics.



In den vergangenen Jahren hat sich die BayernFM als 100%iges Tochterunternehmen der BayernLB sehr erfolgreich entwickelt und am Markt als Anbieter für anspruchsvolle technische Lösungen etabliert.