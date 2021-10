BayernCare und Köster planen Senioreneinrichtung in Amberg

Die BayernCare plant, Ende des Jahres mit dem Bau einer neuen Senioreneinrichtung im oberpfälzischen Amberg zu beginnen. Ein GU-Vertrag für die schlüsselfertige Realisierung der „Köferinger Höhe“ wurde bereits mit der Köster GmbH geschlossen. Seit Kurzem liegt auch die Baugenehmigung vor.

