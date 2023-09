BayernCare übergibt Köferinger Höhe

BayernCare hat das Seniorenzentrum Köferinger Höhe in Amberg fertiggestellt. Die Einrichtung verfügt über 72 Pflegeappartements und 40 Seniorenwohnungen, die bereits vor Fertigstellung verkauft wurden. Der Senioren-Wohnpark wurde nun an den Pflegedienstleister Arche Noris übergeben, der das Haus betreiben wird. Die Eröffnung ist für Oktober 2023 geplant.

