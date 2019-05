BayernCare stellt Pflegezentrum „LiebfrauenHaus“ fertig

Die BayernCare hat das Pflegezentrum „LiebfrauenHaus“ in Herzogenaurach fertiggestellt und an eine Betreibergesellschaft der Charleston Holding übergeben. Das viergeschossige Gebäude an der Erlanger Straße 35 liegt nur wenige Meter von der historischen Altstadt entfernt und bietet insgesamt Platz für 90 Bewohner. Alle Pflege-Einheiten wurden schon vor Rohbaufertigstellung verkauft.

