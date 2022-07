BayernCare stellt Pflegezentrum ItzTerrassen in Coburg fertig

Die BayernCare hat die Errichtung des neuen Pflegezentrums ItzTerrassen in Coburg erfolgreich abgeschlossen. Das Objekt ist auf einem rund 2.650 m² großen Grundstück am Sonntagsanger 12-14 unmittelbar an der Itz gelegen und bereits an den zukünftigen Betreiber Charleston Gruppe verpachtet. Alle Pflegeapartments der Einrichtung wurden bereits im Dezember 2021 verkauft [wir berichteten].

.

Das viergeschossige Gebäude liegt zentrumsnah und bietet Platz für insgesamt 84 Bewohner. Die oberen drei Etagen sind für Wohngruppen konzipiert und verfügen neben den Pflege-Apartments jeweils über gemeinsame Aufenthaltsräume und Gemeinschaftsküchen. Im Erdgeschoss sind eine Großküche sowie die Verwaltungsräume untergebracht. Die Balkone und Terrassen der Gemeinschaftsflächen sind alle zur Itz hin ausgerichtet.



Die oberfränkische Stadt Coburg zählt rund 41.000 Einwohner und gehört zur Metropolregion Nürnberg. Das Quartier mit Blick auf die Itz liegt rund 300 Meter von der Coburger Altstadt und rund 400 Meter vom Hauptbahnhof entfernt. Coburg bietet zudem ein umfangreiches Kulturangebot, zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten sowie Ruheoasen.